Rok 2012 to rok olimpijski, w związku z tym organizując Olimpiadę Gwiazd dążymy do wsparcia tej idei oraz promowania aktywnego i zdrowego wypoczynku.

Jednocześnie celem przedsięwzięcia jest długofalowa promocja Warmii i Mazur, jako sportowego regionu Polski. Jak również stworzenie z miasta Ostródy najważniejszego letniego kompleksowego Centrum Promocji Sportu i Rekreacji. Miasto Ostróda położone jest między czterema jeziorami, i jest to jedyny ośrodek turystyczny na Warmii i Mazurach, który dzięki wykorzystaniu środków unijnych stworzył wspaniałą bazę do uprawiania sportu. Na terenie wokół jeziora Drwęckiego wybudowany został stadion piłkarski, tor kajakowy, korty tenisowe, wyciąg do nart wodnych, piękny hotel oraz Amfiteatr. Wszystkie te obiekty tworzą nowoczesną infrastrukturę.

Przez okres trwania Olimpiady w przepięknej scenerii Amfiteatru Ostródzkiego odbywać się będą koncerty znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Natomiast dla uczestników zorganizowane zostaną liczne imprezy towarzyszące oraz promocyjne.

Wśród uczestników zawodów znajdą się m.in.: Andrzejewski Andrzej, Błaszczyk Waldek, Borys Olga, Brzozowski Rafał, Chorosiński Michał, Cypryański Przemysław, Czerkawski Mariusz, Czernicka Zofia, Dorociński Marcin, Gąsowski Piotr, Góralczyk Maria, Grzeszczak Sylwia, Ilgner Kinga, Iwan Tomasz, Jabłczyńska Joanna, Jędrzejewska Elżbieta, Kałamaga Mariusz, Kliment Jan, Korolyow Żora, Kościkiewicz Marek, Kulczycki Jarosław, Kuligowska Marta, Kwaśny Marcin, Łozowski "Łozo" Wojtek, Majchrzak Wojciech, Majdan Radek, Marszałek Konrad, Maserak Rafał, Moskwa Robert, Mroczek Rafał, Mroczek Marcin, Niklińska Marysia, Olszański Michał, Piętowski Marcin, Piotrowski [Liber] Marcin, Popek Anna, Rozmus Robert, Sadowska Beata, Schimscheiner Tomasz, Strejlau Andrzej, Wierzbicka Marta, Włodarczyk Marek, Wójcik Marcin, Zelt Piotr.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Miasto Ostróda oraz Agencja Artystyczna Ministerstwo Gwiazd.

