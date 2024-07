Reklama

Hubert Urbański należał kiedyś do grona najpopularniejszych i najbardziej lubianych dziennikarzy w naszym kraju, był jedną z głównych twarzy TVNu. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. Gwiazdor stracił pracę, długo nie mógł znaleźć nowej, do tego doszły mu problemy w życiu prywatnym.

O tym wszystkimHubert będzie rozmawiał w kolejnym odcinku show Kuby Wojewódzkiego w najbliższy wtorek. Sama zapowiedź gościa nawiązuje do jego problemów z pracą, juror "X-Factora" nie szczędził złośliwości w stosunku do swojego gościa:

Kuba: Straciłeś pracę? Jesteś bezrbotny? Nie masz pieniędzy? Nie jadłeś od 2 tygodni? Pamiętaj, inni mają gorzej - Hubert Urbański Urbański: Witam, Hubert Urbański, a gdzie są oklaski? Kuba: Dla biedaków nie klaszczemy! Hubert: To wszystko prawda. To nie będzie łatwy program, to nie będą łatwe wyznania. Jeśli chcecie tego posłuchać, a wątpię, to obejrzyjcie ten show. Kuba: Tak, to gość który przychodzi za jedzenie!



Jesteśmy bardzo ciekawi całej rozmowy, Urbańskiemu gratulujemy dużego dystansu do własnej osoby. Na pewno będzie dużo humoru!

