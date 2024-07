Hubert Urbański należał kiedyś do czołówki najpopularniejszych polskich gwiazd. Jego dobra passa jednak w pewnym momencie się skończyła, a wszystko to zbiegło się z problemami w życiu prywatnym. Z dnia na dzień idealny dotąd wizerunek Urbańskiego legł w gruzach. Przypomnijmy: Była żona Urbańskiego atakuje prezentera: "To jego strategia biznesowa"

Kilka tygodni temu plotkowano, że być może Hubert wróci do telewizji i poprowadzi w Polsacie nowy "Taniec z Gwiazdami". Ostatecznie do takiego rozwoju wypadków nie doszło, a Urbański miał w perspektywie kolejne długie miesiące na bezrobociu. Coś jednak powoli się zmienia. Jak informuje Press.pl, Hubert Urbański poprowadzi w RMF FM specjalną loterię dla słuchaczy radia, w której będzie można wygrać nawet do 400 tysięcy złotych. Audycja wystartowała dzisiaj.



W loterii RMF FM (na antenie codziennie od poniedziałku do soboty) wygrać będzie można 400 tys. zł. Hubert Urbański będzie prowadził finał loterii - program "Trafiona 10-tka". W audycji tej uczestnicy konkursu będą wybierać zawartość jednego z dziesięciu sejfów albo gotówkę zaproponowaną przez Urbańskiego - czytamy na Press.pl

Prawdopodobnie nie jest to praca marzeń Urbańskiego, ale kto wie, może małymi krokami odbuduje swoją pozycję?

