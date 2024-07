7 z 13

Panna

Uczucia: Uważaj na konflikty i nieporozumienia, nie trzaskaj drzwiami i nie zachowuj się ostentacyjnie gdyż tym razem nikt nie będzie za Tobą biegał. Cokolwiek by się działo, zachowuj spokój i staraj się o dyplomację. Pamiętaj, że pokorne ciele dwie matki ssie i czasem lepiej schować ambicje do kieszeni by zyskać w przyszłości coś lepszego.

Kariera: Jeśli jesteś indywidualistą lub samotnikiem to czas by się przekonać do pracy zespołowej. Warto bo w pojedynkę teraz niewiele zdziałasz. Poza tym angażując do pracy innych zjednasz sobie uznanie zespołu i przełożonych. Bardzo dobrze poradzisz sobie teraz w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, tu Twoje psychologiczne podejście będzie na wagę złota.