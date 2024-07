Joanna Horodyńska i Karolina Malinowska jak co tydzień, na łamach magazynu "Party" oceniają stylizacje gwiazd. Tym razem modowe ekspertki wzięły pod lupę Monikę Olejnik. Dziennikarka w beżowej sukience z czarnym tiulem pojawiła się na benefisie Daniela Olbrychskiego. I chociaż do tej pory Monika Olejnik uchodziła za jedną z najlepiej ubranych gwiazd, to musimy przyznać, że tym razem odniosła kompletną porażkę modową. "Modowy sąd" jest podobnego zdania:

Reklama

- Sukienka zrobiła z biustu Moniki dwa naleśniki, okropieństwo. Ani to ładne, ani modne, ani seksowne. Choć kolor ciała i czarny tiul tworzą zwykle piękne połączenia, gorzej jest, kiedy spojrzymy na to z bliska... Tym razem muszę być na "nie"! - oceniła Karolina Malinowska.

- Do spłaszczającej sukienki Monika wybrała za to świetne buty i torebkę, trzymaną niczym zminiaturyzowaną teczkę. Niestety myślę, że uważa swój strój za czadowy...- dodała Joanna Horodyńska.

Monika Olejnik stara się podążać za najnowszymi trendami, jednak tym razem jej wybór okazał się klapą. Zgadzacie się z Malinowską i Horodyńską?

Zobacz także

Reklama

Więcej informacji o stylizacjach gwiazd znajdziecie w magazynie "Party". Już w kioskach.



kb