Honorata Skarbek pochwaliła się zdjęciami z Wigilii. Pokazuje na nich brata, ale fani zwracają uwagę na coś innego!

Święta Honoraty Skarbek

Honey świętowała w rodzinnym gronie. Na jej Instagramie możemy podziwiać zdjęcia z Wigilii piosenkarki. Na jednym z nich Honorata pokazała brata. Jak zaznaczyła, dzielą ich 4 lata różnicy wieku. Pyta fanów: “Podobni?”

Jedni fani widzą duże podobieństwo, inni mniejsze. A część z nich zwraca uwagę na inny szczegół - okulary na nosie artystki. Rzeczywiście rzadko się w nich pokazuje, choć wygląda uroczo…

Powinnaś częściej nosić okulary :) a brat... Hohoho - piszą fanki.

No właśnie, co do brata... Honey lubi się chwalić swoją rodziną, z której jest dumna. Z bratem związana jest bardzo mocno - była świadkiem na jego ślubie. Przed Wigilią pokazała też inne zdjęcia - z siłowni. Tu widzimy jeszcze więcej :)

I kto ma lepszy brzuszek?

Honorata Skarbek dzień przed Wigilią obchodziła swoje urodziny. Brat oczywiście był gościem.

Święta Honey muszą być bardzo udane. Prezent pod choinką znalazł nawet jej piesek. Nie wyglądał jednak na zachwyconego...

