Roxie nie zwalnia tempa i choć lada moment stanie na ślubnym kobiercu z Kevinem, oprócz ślubnych przygotowań wciąż pracuje nad nowymi projektami. Co jakiś czas przemyca drobne smaczki, ale jednocześnie pilnuje, by nie zdradzić za wiele. Teraz wrzuciła nową fotkę w nieoczywistej stylizacji, a my patrzymy tylko na jedno.

Roxie Węgiel w długich szponach

Ma dopiero 19 lat, ale już jest milionerką i jedną z czołowych gwiazd polskiej sceny. Roksana Węgiel zdobyła ogromną popularność dzięki wygranej w "The Voice Kids" oraz na Eurowizji Junior i do dziś prężnie rozwija swoją karierę. Wiosną wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", a już niebawem wystartuje z klubową trasą koncertową.

Również w życiu prywatnym Roxie nie może narzekać na nudę, ponieważ wielkimi krokami zbliża się jej ślub z Kevinem. Udało nam się ustalić, że chociaż do ceremonii został miesiąc, goście wciąż nie znają jej lokalizacji! Zakochani chcą bowiem zachować tego dnia możliwie jak największą prywatność i uniknąć zainteresowania mediów, dlatego wszelkie szczegóły są owiane tajemnicą. Zamiast więc relacjonować ślubne przygotowania, Roxie raczy nas na Instagramie drobnymi urywkami z pracy. Teraz wrzuciła kolejne i trudno nie zwrócić uwagi na jedno.

Nie od dziś wiadomo, że wokalistka lubi bawić się modą i chętnie zmienia swój styl. Raz możemy zobaczyć ją w zmysłowych, sporo odsłaniających stylówkach, a innym razem w luźnych spodniach i topie. Teraz pokazała się w jeansach typy rybaczki, oversize'owej bluzce, trampkach oraz oryginalnym czepku na głowie. Uwagę natomiast przykuwają jej paznokcie.

Na co dzień Roxie stawia raczej na dość klasyczny manicure, ale tym razem pokazała się w niebotycznie długich szponach! Nie do wiary, że ona daje radę w nich normalnie funkcjonować.

W ostatnim czasie 19-latka coraz częściej zaskakuje nas swoim wyglądem. Niedawno wywołała niemałe zamieszanie, występując w klipie Maty w blond peruce i skąpym stroju, w którym wyglądała niczym Barbie.

Myślcie, że Roxie pasuje taki styl?

