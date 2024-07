Katarzyna Cichopek zawsze wygląda kobieco i stylowo, ale tym razem, w swojej świątecznej stylizacji, prezentuje się wyjątkowo zgrabnie.

Modna błyszcząca sukienka w stylu Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek zapytała swoich fanów na Instagramie na ilu „śledzikach” już byli. Jej post, tylko w niespełna dobę, zebrał ponad 3600 serduszek. Na fotce widać, że celebrytka perfekcyjnie wpasowuje się w najnowsze trendy świąteczno-sylwestrowo-karnawałowe, w których królują srebro, brokat i metaliczne tkaniny.

Swoją świąteczną stylizację aktorka przygotowała na bazie lekkiej, połyskującej sukienki ze skromnym dekoltem w klasycznym kształcie V i z obszernymi rękawami. Ta zjawiskowa mini rewelacyjnie wyszczupla talię, szczególnie kiedy dopasuje się do niej grubszy, matowy pasek ze srebrną klamrą. Identyczna sukienka w promocji w sieciówce kosztuje tylko 112 zł.

Instagram@katarzynacichopek, mat. prasowe

Katarzyna Cichopek i jej stylowa torebka z motywem art déco

Do prążkowanej mini, Katarzyna Cichopek dopasowała elegancką kopertówkę. Model niestety jest już wyprzedany, ale kosztował około 60 zł. Jej czarna torebka wyróżnia się designerskim, symetrycznym wzorem w stylu art déco, który nigdy się nie zestarzeje. Taka torebka pasuje do większości wyjściowych stylizacji odpowiednich zarówno na formalne spotkania biznesowe, jak i nieformalne imprezy towarzyskie.

Nieduża kopertówka wygląda zgrabnie, jest wygodna, a pomieści nieco więcej niż smartfon i błyszczyk. Modne elementy w tym sezonie to: diamenciki, cyrkonie, kryształki, metaliczne zdobienia i łańcuszki.

Eleganckie buty do sukienki w stylu Katarzyny Cichopek

Do zwiewnej, srebrzystej sukienki mini, Katarzyna Cichopek dopasowała śliczne sandały na średnim obcasie. Drobne paseczki butów oczywiście są dopasowane kolorystycznie do ozdobnych elementów sukienki i doskonale komponują się z torebką. Trudno o bardziej spójny i jednocześnie modny look. Celebrytka wygląda w nim jak luksusowa lalka Barbie, chociaż cały set (sukienka, torebka i buty) kosztuje stosunkowo niedużo.

Kształt paseczków obejmujących stopę, optycznie ją wyszczupla i jednocześnie zapewnia wygodę. Taki model świetnie sprawdzi się nie tylko w tańcu, lecz także podczas świątecznej krzątaniny eleganckiej pani domu.