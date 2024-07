Honorata "Honey" Skarbek wyprzedaje swoją garderobę w internecie

Honorata Skarbek uwielbia modę. Jej garderoba pęka w szwach od sukienek, topów, butów i innych akcesoriów, które zakłada gdy występuje na scenę lub pozuje na czerwonym dywanem. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu Honey postanowiła zrobić porządki w swojej szafie, a zbędne rzeczy sprzedać za grosze za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych.

Zobacz: Honey została projektantką. Oto jej kolekcja ubrań

Wokalistka wyprzedaje ponad 150 rzeczy. Jej fanki mogą nabyć zarówno rzeczy, które ich idolka miała w swoich ostatnich teledyskach, jak i kreacje z wielkich wyjść. Wśród marek ubrań królują najpopularniejsze sieciówki: Zara, Topshop, River Island czy H&M. Ceny są naprawdę atrakcyjne i zaczynają się od 29 złotych za topy i koszulki, sukienki oscylują w przedziale 79 - 129 złotych. Honey sprzedaje również rzeczy od designerów. Udało się nam wypatrzeć m.in. brązowe kozaki francuskiego domu mody Maison Martin Margiela za 699 złotych.

- Cześć Kochani! Od jakiegoś czasu robię czystki w swojej szafie i wystawiam na sprzedaż ciuchy, buty i dodatki w których już nie chodzę lub nigdy nie chodziłam. Z resztą sami wiele razy mnie o to prosiliście. Jestem maniaczka "ciuchową" i naprawdę mam tego całe mnóstwo. Często większość z nich po prostu wisi w szafie, a ja chodzę tylko w ulubionych czarnych jeansach i powyciąganym swetrze... Zapraszam Was serdecznie na mój profil na LAMODA, gdzie wystawiłam duuużo swoich rzeczy. Są nawet te z teledysków, z publicznych eventów, z koncertów i te na co dzień. Połowa z nich sprzedała się w kilka minut po wystawieniu, ale zostało jeszcze wiele ciekawych rzeczy - zachęca do zakupów piosenkarka na swoim blogu.