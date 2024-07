Honorata Skarbek zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej ponad 2 lata temu. Od tamtej pory wydała dwa albumy, regularnie koncertuje, a jej poczynania są coraz częściej nagradzane. Przypomnijmy: Honey, Sikora i Golcowie zwyciężyli w Opolu

Reklama

>>> Zobacz też: Śliczna Honey w wiosennej stylizacji z Zary

Honey swoją popularność zawdzięcza nie tylko przebojom, które słyszymy w radiu, ale również swojej działalności na blogu i w świecie mody - jest jedną z najlepiej ubranych młodych wokalistek w kraju. Nie dziwi zatem, że postanowiła spróbować swoich sił w projektowaniu (zobacz: Justin Bieber i Doda w bluzie od... Honey)

Początkowo miała to być jednorazowa inicjatywa, ale najwyraźniej nowe zajęcie na tyle spodobało się piosenkarce, że postanowiła wypuścić na rynek własną, limitowaną mini-kolekcję ubrań pod szyldem "Million", nawiązującym do tytułu jej drugiej płyty. Co w niej znajdziemy? Bluzę, efektowne legginsy, t-shirt i tunikę - wszystko utrzymane w czerniach i sportowym stylu. Ceny utrzymują się w przedziale 99 - 149 zł, a sama Honorata i jej tancerze występują w ubraniach z kolekcji na koncertach. Kolekcja "Million" sprzedawana jest w sklepie LoveItShop.pl i rzeczy z niej pochodzące można zamawiać tutaj.



Początkowo chciałam zrobić stroje dla tancerzy, w których mogliby występować na moich koncertach, a główną inspiracją były kostiumy sportowe. Kiedy te stroje wywołały zainteresowanie wśród moich fanów, postanowiłam wypuścić swoją mini-kolekcję związaną z płytą i trasą koncertową - wyjaśnia w rozmowie z AfterParty.pl Honey.

Poniżej próbka "Million Collection by Honey". Kupicie coś?

Zobacz także

Reklama

Zobacz też wakacyjne zdjęcia Honey w bikini i bez makijażu: