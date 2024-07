To jest hit! nowości marki C-Thru – linię kosmetyków Pure Illusion, reklamuje młoda, polska gwiazd. Ambasadorką nowej linii C-Thru piosenkarka i blogerka Honorata "Honey" Skarbek. Możemy ją oglądać w fantastycznej o bogatej sesji zdjęciowej, gdzie gwiazda oblana jest złotem...

W lśniący, metaliczny trend, który będzie hitem jesieni i zimy 2014/2015 wpisuje się jednak nie tylko sam zapach, ale także opakowania wszystkich produktów z linii Pure Illusion. Odcienie starego złota, srebra i miedzi doskonale komponują się z zamkniętą w nich wonią.

Nuty zapachowe...

C-Thru Pure Illusion to wyrafinowana i uwodzicielska, kwiatowo-owocowa kompozycja. Tworzy ją elegancki bukiet białych kwiatów Tiare, brzoskwini, płatki jaśminu, i białe piwonie. Owocowym dopełnieniem jest duet bergamotki i aksamitnej czarnej porzeczki. Białe piżmo i drzewo sandałowe, czyli wodzące na pokuszenie afrodyzjaki, są zaś kuszącą kropką nad „i”, która sprawi, że rozbłyśniesz seksapilem.

W skład linii wchodzą:

• Woda Toaletowa 30 ml, cena ok. 36 zł

• Woda Toaletowa 50 ml, cena ok. 50 zł

• Natural Spray DEO 75 ml, cena ok. 21 zł

• Dezodorant 150 ml, cena ok. 12 zł

• Żel pod prysznic 250 ml, cena ok. 7zł

