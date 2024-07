Kilka celebrytek pojawiło się na otwarciu nowego sklepu marki Mexx. Wśród nich można było zauważyć, m.in. Marcelinę Zawadzką. Była Miss Polonia z nową fryzurą wyglądała świetnie. Prosty look i modne dodatki w postaci masywnego naszyjnika i lakierowanej torebki od Sabriny Pilewicz (ok. 800 złotych), to dobry wybór.

Maja Hirsch, na otwarciu wyglądała wyjątkowo ciekawie. Aktorka postawiła na najgorętsze trendy: oversize'owa marynarka, plisy i wysokie kozaki. Zaś Dorota Williams, na imprezie pojawiła się w casualowym looku z poszarpanymi dżinsami, botkami i skórą. Stylistka nie zapomniała również o akcesoriach, szalu w pepitkę i drogiej torbie Louis Vuitton.

