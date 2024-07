Salma Hayek i Antonio Banderas, którzy użyczyli swoich głosów postaciom występującym w animowanym filmie „Kot w butach”, przyjechali do Warszawy i odwiedzili studio „Dzień Dobry TVN”. Aktorzy chętnie opowiadali o pracy na planie, oraz o swoich rodzinach.

Salma i Antonio po raz pierwszy odwiedzili Polskę i przyznali, że są zaskoczeni naszym krajem.

- Ja znam to miejsce, znam ten kraj, tak jakbym tutaj już kiedyś był, chociaż oczywiście nigdy tutaj nie byłem. Ale bardzo mnie to zaskoczyło- tłumaczył Antonio Banderas w studiu „DDTVN”.

Salma zdradziła, że spodziewała się strasznego mrozu i brzydkiej pogody, jednak po kilku godzinach pobytu w Polsce, gwiazda zachwyciła się energią i klimatem stolicy.

Miejmy nadzieję, że nie będzie to ostatnia wizyta słynnych aktorów w naszym kraju!

