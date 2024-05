Anita Sokołowska i Jacek Jeschke zwyciężyli w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" i pokonali nawet samą Roksanę Węgiel. Para nie kryła zdumienia, ale i ogromnej radości. Kiedy emocje powoli opadły mieli trochę czasu, aby zastanowić się nad tym, na co wydadzą pieniądze z wygranej. Jak wiadomo, Anita Sokołowska wygrała 100 tys. zł, a Jacek Jeschke 50. tys. zł. Co zdradzili w rozmowie z Party?

Anita i Jacek o tym, na co przeznaczą nagrodę z "Tańca z Gwiazdami"

Anita Sokołowska od początku udziału w "Tańcu z Gwiazdami" cieszyła się ogromną popularnością i widzowie ją pokochali, czemu dali wyraz podczas finałowego głosowania. Ostatni taniec gwiazdy serialu "Przyjaciółki" i Jacka Jeschke poruszył całą widownię, a nawet pojawiły się łzy. Teraz para może świętować wygraną, a na co wydadzą pieniądze?

Ja nie wiem, mówię szczerze. Ja nie myślałam, że ja będę w tym miejscu. Pieniądze raz są, raz ich nie ma, więc nie ma co się skupiać wyznała szczerze Anita Sokołowska.

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii tancerz, a nie tylko gwiazda również otrzymał Kryształową Kulę. Jacek Jeschke nie krył radości, że mu się to udało. A na co przeznaczy 50 tys. zł?

Nie spodziewałem się, że dostanę Kulę. To jest pierwszy w historii, kiedy tancerz otrzymuje Kulę, więc to jest fajny ukłon ze strony produkcji. (...) Część pójdzie na wesele we Włoszech. powiedział wprost Jacek Jeschke.

