Marka ANNY zainspirowana dniem Halloween stworzyła kolekcję mini lakierów i naklejek do paznokci ANNY Spooky Glamour in Hollywood, które będą stanowić doskonałe dopełnienie kreacji w ten jedyny w swoim rodzaju wieczór!

Dostępne kolory w kolekcji ANNY Spooky Glamour in Hollywood: 064 Party Is Starting, 165.80 Trick Or Treat, 301 Stranger In The Night, 398 Be Witched, 485 Beautiful Beast, 497 Black Surprise oraz 2 rodzaje naklejek. Cena obu poduktów, to ok. 29 zł

Zobaczcie jakie kolory znajdziecie w halloweenowej kolekcji Anny: