Halinka Mlynkowa razem ze swoją grupą odpadła z programu „Bitwa na głosy”. Wynik półfinałowego odcinka z pewnością zaskoczył sympatyków Halinki i jej zespołu, który do tej pory był jednym z najwyżej ocenianych. W sobotnim odcinku wszystkie grupy pojawiły się na scenie dwa razy. Po pierwszym występie grupa Mlynkowej zdobyła 55 % głosów, dzięki czemu wysunęła się na prowadzenie. Ostatecznie jednak to Urszula Dudziak i Piotr Kupicha ze swoimi drużynami przeszli do finału.

Kto waszym zdaniem wygra program?

