Halina Mlynkova przeżywa teraz gorący okres. Kilka dni temu okazało się, że to ona poprowadzi szóstą edycję "The Voice of Poland", a dodatkowo trwają przygotowania do jej ślubu z Leszkiem Wronką. Na temat tej uroczystości pojawiały się rozbieżne informacje, dlatego wokalistka postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Zobacz: Na temat ślubu Mlynkovej powstały legendy. Wokalistka wszystko wyprostowała

Mimo natłoku obowiązków zawodowych i związanych z tym wyjątkowym dniem dla zakochanych, Mlynkova nie zapomina o najważniejszym mężczyźnie w jej życiu, Piotrze Nowickim. 10-letni chłopiec jest owocem jej związku z aktorem, Łukaszem Nowickim, z którym rozwiodła się trzy lata temu. Na co dzień artystka nie może jednak spędzić tyle czasu z synem, ile by chciała, ale syn artystki ma aktualnie ferie i mogli wybrać się na wspólny obiad. Choć Mlynkova rzadko pokazuje pociechę, to tym razem zrobiła wyjątek, a uroczym zdjęciem pochwaliła się na Instagramie.

Podobny do mamy?

