Ponadczasowość czerni wciąż jest wykorzystywana przez gwiazdy. Krótka, czy długa suknia, płaszcz, kombinezon, a nawet zwykły t-shirt w tym kolorze wygląda bardziej elegancko i wyrafinowanie niż w jakimkolwiek innym. Dlatego jeśli nie masz pomysłu na stylizację poszukaj w szafie czarnych ubrań! One zawsze będą trafionym wyborem!

W ciągu kilku ostatnich dni na czerwonych dywanach można było spotkać kilka gwiazd, które są wierne temu klasycznemu kolorowi. Na nagranie programu Jaya Leno, Scarlett Johansson zjawiła się w dopasowanym czarnym trenczu, a Maja Frykowska na premierę filmu „Pokaż Kotku co Masz w Środku” w asymetrycznym czarnym kombinezonie.



Na ostatnim pokazie Dawida Wolińskiego, na czerń postawiły m.in. Aneta Kręglicka, Agnieszka Włodarczyk, Magda Gessler, Marta Grycan, Anna Samusionek (sukienka Bohoboco), Małgorzata Kożuchowska, czy aktorki Agnieszka Wagner (sukienka Mario Monezi, torebka Nine West) i Aleksandra Mikołajczyk.



A Wy jak oceniacie gwiazdy w czerni?



jm

Reklama