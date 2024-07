Wczoraj wieczorem w słynnym Nokia Theatre w Los Angeles odbyła się gala wręczenia nagród People's Choice Awards. Na imprezie pojawił się tłum gwiazd pierwszej klasy, a to przecież tylko przedsmak przed Złotymi Globami i Oscarami.

Na czerwonym dywanie dało się zauważyć, że gwiazdy nie stawiały na czerń, czy stonowane kolory, a na intensywne, czasem neonowe kreacje. Tymi, które najbardziej rzucały się w oczy były m.in. Paris Hilton, Chloe Moretz, Lea Michele i Emma Watson.

Na żółtą sukienkę Simone Rochy z kolekcji wiosna 2013, zdecydowała się jedna z najmodniejszych nastolatek Hollywood - Chloe Moretz. Aktorka, bardzo dziewczęcą kreację uzupełniła seksownymi, czarnymi szpilkami z cienkim paskiem na kostce od Casadei.

Na miniówkę w mocnym różu od Eliego Saaba postawiła Lea Michele. Gwiazda kultowego serialu "Glee" zaliczana jest do jednych z najlepiej ubranych gwiazd na świecie. Tym razem nie zachwyciła nas jak potrafiła wcześniej. Jednak look zaliczamy do jak najbardziej udanych.

Mocne wzory wybrały Paris Hilton i Emma Watson (sukienka Petera Pilotto). Jak widać wzorzyste, psychodeliczne ubrania są wciąż na topie.

Zobaczcie więcej gwiazd z imprezy People's Choice Awards 2013: