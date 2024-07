Jesień zawitała do nas na dobre. Gwiazdy muszą zapomnieć o lekkich i zwiewnych kreacjach, które świetnie sprawdzały się latem. Panie muszą zakładać coś cieplejszego, co jednak wciąż będzie modne i oryginalne. Co wybierają celebrytki? Futrzane kamizelki!

Zauważyliśmy, że panie zakochały się w futrzanych bezrękawnikach, które można zakładać do sportowych i eleganckich strojów.

Futrzaną kamizelkę w swojej szafie mają już m.in. Agnieszka Popielewicz, Katarzyna Figura, Kayah i Marina Łuczenko.

Która z gwiazd prezentuje się najlepiej?

