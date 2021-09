Modne kamizelki na jesień w stylu Julii Wieniawy. Bezrękawniki w tym sezonie rządzą!

Nikt nie ma wątpliwości, że Julia Wieniawa to jedna z najbardziej stylowych gwiazd. Aktorka zachwyca nie tylko na ekranie, ale również w mediach społecznościowych, gdzie często prezentuje swoje stylizacje. W tym sezonie gwiazda coraz częściej sięga po pikowane kamizelki, które bezapelacyjnie rządzą jesienią 2021! Bezrękawniki wróciły do łask i to jest fakt, zobaczcie, gdzie można kupić je w super cenach!

Pikowane kamizelki to w tym sezonie prawdziwy hit! Tak nosi je Julia Wieniawa...

Jesień to czas, kiedy wielbicielki minimalizmu zakładają trencze, fanki kurtek sięgają po pikowane modele, a trendsetterki śledzące aktualne nowinki modowe wybierają kamizelki. To one są prawdziwym hitem w tym sezonie i nosimy je zarówno w wersji krótkiej, jak i długiej - aż do kolan. Kamizelki już wiosną nosiła sama Dua Lipa. Z kolei Julia Wieniawa zdecydowała się wybrać krótki model marki Stradivarius, który doskonale wygląda założony do obszernej koszuli, bluzy i szerokich spodni.

Zobacz także: Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki postawili na identyczne stylizacje. Zaskakujący pomysł!

Pikowane kamizelki to absolutny must have w sezonie jesiennym i co ciekawe świetnie prezentują się nie tylko w sportowych zestawieniach. Jasny model to ponadczasowa propozycja, która sprawdzi się zarówno do dresów, jak i białej koszuli, jeansów i botków.

Brąz wrócił do łask i w sezonie jesiennych podbija nie tylko światowe, ale i polskie ulice. Brąz możemy nosić w wersji total look, ale ten kolor, który niezmiennie kojarzy się z jesienią równie fenomenalnie wygląda w połączeniu z bielą i beżem. Tylko spójrzcie, jak brązową kamizelkę ze Stradivariusa nosi Julia Wieniawa.

Instagram / juliawieniawa

Modną kamizelkę w beżowym kolorze kupicie w Stradivariusie za 119 zł. Ten model wybrała Julia Wieniawa.

Mat. prasowe

Ultra modne kamizelki w swojej ofercie ma też marka Sinsay. Ten model w oliwkowym kolorze kosztuje aktualnie 79 zł.