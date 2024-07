Gwiazdy podczas prób do Sopot Top of the Top Festival 2013

1 z 13

Już dziś wieczorem rozpoczyna się tegoroczna edycja Sopot Top of the Top Festival 2013. Przygotowania do tego wielkiego muzycznego wydarzenia trwają już w Operze Leśnej od kilku dni, a nadbałtycki kurort powoli wypełnia się polskimi, jak i światowymi gwiazdami. Zobacz:

Wczoraj w amfiteatrze odbył się już pierwsze próby z udziałem artystów, którzy wystąpią zarówno w koncercie "Life Is Life Przełomowe lata '80", walczących o Bursztynowego Słowika, jak i mających drugiego dnia swoje mini recitale.

Zobaczcie jak za kulisami festiwalu prezentowali się m.in.: Paulina Sykut, przystojny Matt Dusk, Helena Vondráčková oraz grupa Enej.