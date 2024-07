1 z 13

Piątkowy ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" obfitował w wiele emocji. Do walki o kolejny etap stanęły już tylko cztery pary, spośród których każda mogła pretendować do miana faworyta. Ostatecznie z show pożegnała się Klaudia Halejcio, ale zrobiła to w wielkim stylu, zdobywając cztery dziesiątki od jurorów za swój ostatni występ. Podczas programu nie zabrakło też wyjątkowych gości - na scenie zaprezentowała się Beata Kozidrak, a na widowni kibicowała kolegom Natalia Siwiec.

Zobaczcie zdjęcia gwiazd pozujących fotoreporterom po ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami":