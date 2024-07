1 z 27

Wczoraj zakończył się Sopot Top of the Top Festival 2013. Podczas drugiego dnia tego wielkiego muzycznego wydarzenia odbył się koncert z okazji 5-lecia Muzodajni. Na scenie Opery Leśnej wystąpiła plejada artystów, który utwory są najczęściej legalnie ściągane z sieci. Gospodarzami wieczoru byli Paulia Sykut i Maciej Rock. Zobacz: Plejada gwiazd pierwszego dnia Sopot Top of the Top Festival 2013 FOTO + WIDEO

Swoje przeboje na scenie wykonali m.in.: Sylwia Grzeszczak, która otrzymała nagrodę za najczęściej pobierany utwór w historii serwisu, Honorata Skarbek Honey w nowej fryzurze, Red Lips, przebojowa Margaret, Blue Cafe z nowym singlem i Rafał Brzozowski.

Podczas koncertu nie zabrakło światowych gwiazd. O swoim istnieniu przypomniał Dj Bobo, pojawił się uwielbiany w Polsce Arash, a Kamaliya pomimo zaawansowanej ciąży.

Wieczór obfitował również w minirecitale grup Enej i LemON. Na sam wielki finał festiwalu wystąpiła za to Edyta Górniak.