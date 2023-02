Plejada gwiazd na ramówce Polsatu. Izabela Janachowska, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut i inni

Marcelina Zawadzka, Julia Wieniawa, Paulina Sykut, Agnieszka Sienkiewicz, Krzysztof Ibisz, Karolina Gilon, Iwona Pavlović i mnóstwo innych gwiazd świętuje 30-lecie Polsatu na gali w Teatrze Wielkim. Dziś wieczorem w Warszawie odbywa się wielka impreza urodzinowa stacji, podczas której nie mogło zabraknąć sław, które występują w największych hitach Polsatu. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy! Kto zachwycił swoją stylizacją? Gwiazdy na urodzinach Polsatu: Wieniawa i Żmuda zachywcają! Choć trudno w to uwierzyć, to Polsat rozpoczął nadawanie 30 lat temu. W tym czasie stacja pokazała mnóstwo hitowych produkcji, w których występowały największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Dziś gwiazdy świętowały urodziny stacji na wielkiem imprezie w Warszawie. Wśród nich pojawiła się Wiktoria Gąsiewska, która na ściance zadebiutowała z nowym chłopakiem! Kto jeszcze? Na 30-leciu Polsatu nie mogło zabraknąć m.in. Ewy Wachowicz, która już od kilku lat prowadzi kulinarny program na antenie stacji. Z Polsatem jest również związana Karolina Gilon, która prowadzi m.in. randkowy show "Love Island". Karolina Gilon an urodzinach stacji zaprezentowała się w czarnej sukni z seksownym rozcięciem. Na urodzinach Polsatu nie zabrakło również Iwony Pavlović, jurorki z tanecznego programu "Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović również zdecydowała się na długą, czarną kreację. Jakiś czas temu do grona gwiazd Polsatu dołączył również Adam Zdrójkowski. Młody aktor postawił na elegancki look podczas urodzin stacji. Marcelina Zawadzka zachwyciła swoim wyglądem w beżowej sukni z falbanami. Na urodzinowej imprezie Polsatu nie mogło zabraknąć gwiazd programu "Nasz nowy dom". Krzysztof Ibisz od lat jest związany ze stacją Polsat, dlatego nie mogło zabraknąć go...