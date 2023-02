Izabela Janachowska zachwyca w posągowej kreacji na ramówce Polsatu. DUŻO ZDJĘĆ

Izabela Janachowska razem z mężem i synem od kilku dni wypoczywa na wakacjach. Gwiazda Polsatu pomimo afery z Pauliną Smaszcz skupiła się na rodzinie i razem bawią się na urlopie. Izabela Janachowska chętnie pokazuje na Instagramie nowe zdjęcia i nagrania z wyjazdu, ale teraz pokazała coś, co ją samą mocno zaskoczyło. Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" opublikowała nagrania, jak jej syn chodzi w butach na obcasie. Syn Izabeli Janachowskiej w butach swojej mamy Izabela Janachowska już od kilku lat nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony mediów, ale ostatnio zrobiło się o niej naprawdę bardzo głośno. Wszystko za sprawą ostrej wymiany zdań z Pauliną Smaszcz, która zaatakowała gwiazdę Polsatu w jednym z wywiadów. Izabela Janachowska odpowiedziała byłej żonie Macieja Kurzajewskiego i opublikowała wiadomości, jakie w przeszłości pisała do niej dziennikarka. Afera rozpętała się w czasie, kiedy Izabela Janachowska wypoczywała na wakacjach, ale to nie zepsuło jej wyjazdu. Szczęśliwa gwiazda chętnie pokazuje, jak spędza czas z ukochanym mężem i synkiem. Teraz Izabela Janachowska zaskoczyła swoich fanów publikując w relacji nagranie na którym możemy zobaczyć małego Chrisa w butach swojej mamy! Słyszałam, że dzieci podkradają buty mamy, ale że chłopcy te na obcasach 😂 ?!?!- napisała gwiazda. Zobacz także: Paulina Smaszcz nie przeprosi Izabeli Janachowskiej i Iwony Pavlović: "Chyba one mnie" Na nagraniach opublikowanych w InstaStories widać, że synek Izabeli Janachowskiej świetnie się bawił chodząc w szpilkach po hotelowym apartamencie. Wygląda na to, że zakładanie butów na obcasach uwielbiają nie tylko dziewczynki, ale również chłopcy! Zobacz także: Izabela Janachowska po aferze z Pauliną Smaszcz zwraca się do fanów! "Dawno czegoś takiego nie doświadczyłam"...