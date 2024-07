W czwartkowy wieczór odbyła się premiera e-booka Doroty Kosmickiej "Zawód: Producentka". Wydarzenie poprowadziły Agnieszka Hyży, która zachwyciła formą po narodzinach dziecka oraz Joanna Racewicz. Premiera przyciągnęła najgorętsze nazwiska polskiego show-biznesu i tego dnia nie mogło zabraknąć m.in Małgorzaty Kożuchowskiej, Agnieszki Dygant, Katarzyny Warnke, Doroty Choteckiej, Ady Fijał, Anny Cieślak, Katarzyny Sawczuk czy dawno niewidzianej Natalii Lesz. Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy na premierze!

Reklama

Zobacz także: Elle Style Awards 2022: Julia Wieniawa, Blanka Lipińska, Magda Mołek. Zobacz kto olśnił na gali, a kto zaliczył wpadkę

Reklama

Skompletuj swój wiosenny outfit, oszczędzając co nie co! Kod rabatowy Born2be Ci to umożliwi!