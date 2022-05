Agnieszka Dygant weźmie ślub z partnerem ze względu na 12-letniego syna? "Zadał kilka pytań"

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zdradzili płeć drugiego dziecka! Zakochani czekają na narodziny syna czy córki? Teraz wszystko stało się jasne. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski opublikowali w sieci najnowszy film w którym w dość zaskakujący sposób przekazali fanom radosną nowinę. Musicie zobaczyć to nagranie! Sylwia Przybysz urodzi syna czy córkę? Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już od ponad roku spełniają się w roli rodziców. Dokładnie 14 stycznia na świecie pojawiło się pierwsze dziecko pary, córeczka Pola. Sylwia Przybysz miała 21 lat kiedy po raz pierwszy została mamą, a dziś spodziewa się kolejnej pociechy! Do tej pory zakochani nie informowali, jakiej płci będzie ich drugie dziecko, ale teraz pochwalili się swoim szczęściem. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nagrali specjalny film w którym zdradzili płeć maleństwa. Zrobili to w naprawdę wyjątkowy sposób! Sylwia i Janek przygotowali ciasteczka z kolorowym z nadzieniem, a kolor kremu zdradził, czy czekają na narodziny syna czy córki. Witam was serdecznie na moim kanale, dzisiaj jesteśmy całą rodzinką ponieważ chcemy ogłosić wam coś bardzo, bardzo ważnego, a mianowicie płeć naszego drugiego dzidziusia. Postanowiliśmy zrobić to w oryginalny sposób? Może nie nazwałabym tego 'w oryginalny sposób" bo dużo osób to robi ale dla nas to jest duże poświęcenie bo nie umiemy gotować, ale zrobimy babeczki i później poza kamerą napełnimy je masą niebieską bądź różową i zrobimy dla was test na żywo. Zobaczycie jakiej płci się spodziewamy- powiedziała Sylwia Przybysz. I jakiej płci będzie drugie dziecko pary? Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski czekają na narodziny drugiej córki! Jest to masa różowa i jest to dziewczynka!- ogłosił szczęśliwy tata....