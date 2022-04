Elle Style Awards 2022: Julia Wieniawa, Blanka Lipińska, Magda Mołek. Zobacz kto olśnił na gali, a kto zaliczył wpadkę

Elle Style Awards 2022: Magda Mołek w wiosennej stylizacji

Magda Mołek zdecydowała się na iście wiosenny look. Gwiazda postawiła na biały top do którego dobrała różową marynarkę i zielone spodnie. Do tego zestawu dziennikarka wybrała brązowe dodatki - torebkę oraz buty.