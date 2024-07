1 z 11

We wtorkowe popołudnie w Warszawie odbyła się konferencja trzeciej edycji programu The Voice of Poland. W warszawskim Hard Rock Cafe nie zabrakło oczywiście największych gwiazd muzycznego show. Przypomnijmy: Gwiazdy "The Voice" na konferencji prasowej

Start spotkania zaplanowano na 12:00, więc chwilę przed tym, jak zegar wskazywał idealnie na południe, gwiazdy The Voice pośpiesznie zmierzały do klubu, czasami będąc już chwilę spóźnionym. Uwagę paparazzi zwracała Paulina Drażba, która pokazała się w eleganckim zestawie z żółtą bluzką w roli głównej. Tomasz Kammel pędząc na konferencję robił urocze minki, a elegancka Edyta Górniak niczym modelka zmierzała po chodniku w bardzo wysokich obcasach, nie szczędząc przy tym uśmiechów fotoreporterom.

Zobaczcie gwiazdy w drodze na konferencję prasową The Voice of Poland: