Gwiazdy i projektanci na konferencji Fashion Designer Awards 2013

11 lutego w klimatycznych wnętrzach warszawskiego H15 Boutique Apartaments, odbyła się konferencja prasowa 5 edycji konkursu Fashion Designer Awards, podczas której poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące zbliżającej się imprezy. W tym roku młodzi projektanci biorący udział w rywalizacji, tworzą swoje mini kolekcje pod hasłem "Essence de Paris".

Na konferencji prasowej pojawili się prawie wszyscy jurorzy, którzy z licznych zgłoszeń do konkursu, już niedługo wybiorą najlepszego młodego i zdolnego projektanta. Otrzyma on niepowtarzalną szansę na zrobienie wielkiej kariery. Na wydarzeniu pojawiły się zatem osobistości z show-biznesu znakomicie znające się na modzie. Wśród nich znaleźli się m.in.: Edyta Herbuś we wzorzystej mini, Karolina Malinowska w legginsach i marynarce a la frak, luzacki Robert Kupisz, Ada Fijał, która wyróżniała się intensywnie różowymi ustami oraz Beata Sadowska skąpana w szarościach i brązach.

Jak widać gwiazdy nie zapomniały jeszcze o zimowej aurze, gdyż większość z nich zaprezentowała się w monochromatycznych stylizacjach. Kto wypadł najlepiej?