Gwiazdy brylują na imprezie butiku. Lipińska chwali się nowym uśmiechem, a El Dursi zachwyca talią

W ostatnim czasie polscy celebryci bez wątpienia nie mogą narzekać na brak okazji do pokazywania się na ściankach. Premiery kinowe, pokazy mody, to coś, co gwiazdy wręcz uwielbiają. Każde wyjście jest bowiem nie tylko świetną okazją do spotkań ze znajomymi z branży, promocji swoich projektów zawodowych, ale też prezentacji wyszukanych stylizacji, a także spektakularnych metamorfoz.

Podczas sobotniej imprezy marki biżuteryjnej influencerki Izabelli Budryn, nie zabrakło więc prawdziwej plejady polskich gwiazd. Blanka Lipińska pochwaliła się nowym, śnieżnobiałym uśmiechem i odmienioną fryzurą. Klaudia El Dursi zaskoczyła skromną, lecz efektowną stylizacją, a Anna Wendzikowska odsłoniła swoje zgrabne nogi. Kto jeszcze pojawił się na ściance?

Zobacz także: Katarzyna Cichopek, Doda, a może Paulina Sykut-Jeżyna? Wybieramy najlepszą damską stylizację miesiąca!