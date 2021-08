Blanka Lipińska rezygnuje z dalszych części "365 dni"! "Bardzo bałam się tej chwili…"

Blanka Lipińska i Aleksander Baron na początku sierpnia świętowali pół roku swojej znajomości. Autorka "365 dni" i muzyk doskonale bawią się w swoim towarzystwie i są bardzo zakochani. To już pół roku 😍 Tak, wiem jestem romantyczna jak nastolatka i dobrze mi z tym 🙌🏼😁 Tak, liczę miesiące i uwielbiam to 🤷🏼‍♀️😂🎉 Zdawałam maturę z historii, może to ma jakieś znaczenie 🤔 A tak poważnie 😁... super jest być Twoją dziewczyną @alekbaron ❤️💋🔥🎸🥂✨🙏🏼🍦 - pisała wtedy Blanka Lipińska na Instagramie. Teraz para pochwaliła się na Instastories wspólną relacją i Blanka wyznała, że teraz razem z Aleksandrem pasują do siebie jeszcze bardziej. Nie uwierzycie, co miała na myśli! To zdjęcie może zaskoczyć! Blanka Lipińska i Baron wkroczyli w nowy etap związku? Początkowo związek Blanki Lipińskiej i Barona był w show-biznesie dużym zaskoczeniem. Potem okazało się, że para spędza wspólnie czas kwarantanny i przebywanie ze sobą całą dobę tylko ich do siebie zbliżyło. Niedawno wyjechali razem na wakacje , a teraz są na etapie urządzania mieszkania. Okazuje się, że przyszła pora na kolejny krok w ich związku! Autorka książki " 365 dni " i muzyk zdecydowali się na takie same samochody! W relacji na Instastories opublikowali swoje zdjęcia, a Blanka Lipińska żartobliwie wyznała: „Teraz pasujemy do siebie jeszcze bardziej” - powiedziała Blanka Lipińska na Instagramie. To zdjęcie może być sporym zaskoczeniem...Widać para dzieli też wspólne zainteresowanie do motoryzacji! Zobacz także: Blanka Lipińska pokazuje luksusowe dodatki do nowego mieszkania. Internauci: "Po co pchać kasę w wynajmowane mieszkanie?" Para zdecydowała się na zakup takich samych...