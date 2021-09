Flesz Fashion Night 2021: To Anna Wendzikowska czy księżniczka Disneya?! Jak z bajki! 

Podczas dzisiejszej gali Flesz Fashion Night jedną z najważniejszych gwiazd jest Joanna Przetakiewicz, która pojawiła się w ognistoczerwonej, jedwabnej sukni. Stylizacja, którą miała na sobie Przetakiewicz, zdradza kierunek najnowszej kolekcji La Manii! Muzą La Manii jest Maja Salamon. Maja ma na sobie kombinezon w geometryczne czarno-białe pasy - ultranowoczesny i zarazem seksowny. To idealny strój dla pewnej siebie, niezależnej kobiety. Uzupełniony koszulą w ten sam print pokazuje jeden z najmocniejszych trendów z kolekcji La Manii na sezon Wiosna/Lato 2017. Zobacz też: W takim wydaniu jeszcze nie widzieliście Kasi Kowalskiej! Zobaczcie jej stylizację z Flesz Fashion Night! To będzie coś zupełnie innego i nowego. Bardzo geometrycznego, prostego ale bardzo jednocześnie kobiecego- taka jest La Mania - zawsze jest zmysłowa, zawsze jest bardzo seksowna. Aczkolwiek nigdy nie jest oczywista - sama Przetakiewicz jeszcze przed Flesz Fashion Night tak mówiła o tej kreacji. My jesteśmy pod wrażeniem! Zobacz też: Kasia Warnke w zjawiskowej sukni Gosi Baczyńskiej na Flesz Fashion Night! Zobaczcie więcej zdjęć! Jak wam się podoba Joanna Przetakiewicz w ognistej czerwieni? Maja Salamon w oryginalnym kombinezonie. Efektu stylizacji dodaje umocowany z jednej strony zdekonstruowany cape, nadający lekkości i kobiecości całej sylwetce. Podobają się Wam obie stylizacje? My jesteśmy zdecydowanie na tak! Obie panie wyglądają fenomenalnie! Zobacz też: MMC zdradzają, dla kogo zaprojektowali kreację na Flesz Fashion Night! Domyślacie się? WIDEO