Czujni fani Blanki Lipińskiej dostrzegli pewną zmianę w wyglądzie pisarki, a dokładnie chodzi o jej... zęby! Gwiazda nie zamierzała się od razu chwalić, że poddała się zabiegowi bondingu, aby zaprezentować wszystkim pełne rezultaty za jakiś czas. Jednak po odkryciu swoich wielbicieli, powiedziała kilka słów na ten temat na swoim InstaStory. Autorka "365 dni" zachwyca swoim uśmiechem i jak przyznaje, sama nie może przestać patrzeć w lustro!

Zobacz także: Blanka Lipińska musi przeprosić za "transa"?! Internauci zarzucają jej transfobię!

Blanka Lipińska dba o każdy szczegół w swoim wyglądzie, aby zawsze wyglądać perfekcyjnie. Gwiazda jest bardzo szczera ze swoimi fanami i nigdy nie ukrywała, że poddała się kilku urodowym poprawkom w gabinetach medycyny estetycznej. Teraz skrupulatnie zajmuje się swoim uzębieniem - nosiła aparat otrodontyczny, a ostatnio podcięła sobie dziąsła, o czym również poinformowała swoich wielbicieli. Marzyła również o tym, aby jej zęby były większe.

Jak się właśnie okazało, Blanka Lipińska przeszła już zabieg bondingu, o którym wspominała wcześniej. Nie chciała chwalić się tym od razu, ponieważ pełny efekt końcowy będzie widoczny dopiero za jakiś czas. Ale czujni fani zdążyli już dostrzec zmianę w wyglądzie pisarki. Z tego też względu autorka "365 dni" zdecydowała się o tym opowiedzieć i zastrzegła, że swoje piękne uzębienie pokaże w pełnej okazałości w odpowiednim momencie.

Jesteście tacy bystrzy! Dobrze zauważyliście - mam bonding zrobiony, zrobiłam go wczoraj. Natomiast jeszcze nie mogę się nim wam pochwalić, bo moja kochana doktor powiedziała, że "to nie jest jeszcze to, czym można się chwalić", więc nie będę się tutaj do was szczerzyć. Aczkolwiek faktycznie widać, że mam większe zęby, są super. Wczoraj każde lustro było moje, chyba przez całe życie się tyle nie uśmiechałam, co wczoraj, więc jak już doktor skończy, to bądźcie pewni, że zaprezentuję wam ten szereg białych zębów - powiedziała fanom Blanka Lipińska.