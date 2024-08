Aleksandra Grysz została mamą. Niemalże do ostatnich dni była aktywna zawodowo, ale teraz najważniejsze jest macierzyństwo! 5 sierpnia w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono, że prezenterzy zostali rodzicami.

Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki zostali rodzicami

Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki pracują razem w programie "Pytanie na śniadanie". Prezenter kilka miesięcy temu otrzymał posadę prowadzącego, a obok niego na kanapie zasiada Beata Tadla. Ukochana Tylickiego prowadzi zaś kącik show-biznesowy.

Aleksandra Grysz niemalże do końca ciąży starała się być bardzo aktywna i nie zwalniała tempa. Jeszcze przed porodem udało jej się kupić dom, w którym już wszystko jest gotowe na powitanie małego chłopca. Jakiś czas temu Aleksandra Grysz już wybierała się na porodówkę, jednak wówczas był to fałszywy alarm. Teraz Aleksandra i Tomasz wreszcie doczekali się synka, a o wszystkim ich fani dowiedzieli się w ... poniedziałkowym wydaniu "Pytania na śniadanie"!

Możemy to już oficjalnie ogłosić, Tomku, cieszymy się niesamowicie, Tymek jest już na świecie. Tomek jest wzruszony, pozdrawiamy Olę - ogłosiła Beata Tadla.

Do Aleksandry Grysz zwróciła się też reszta ekipy "Pytania na śniadanie", a mały Tymoteusz już otrzymał od produkcji wzruszający prezent: body z logo porannego show! Uroczo, prawda?

Oleńko, pozdrawiamy Cię, niech maleństwo rośnie zdrowe i cudowne - przekazała reszta ekipy śniadaniówki.

Głos zabrał również dumny tata, Tomasz Tylicki:

Młody urodził się 31 lipca (...) jest już z nami na świecie. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie bo sporo dostaliśmy sygnałów wsparcia, żeby wszystko przebiegło pomyślnie (...) Dziękuję redakcji za wyrozumiałość - zwrócił się do widzów prezenter.

Syn to spełnienie marzeń Aleksandry Grysz. Niegdyś mówiła, że bardzo chciała "wyrobić się" do 30. z założeniem rodziny. Teraz marzenie stało się rzeczywistością, a prezenterka może przytulać się do swojego wyczekanego dziecka.

Po moich 18. urodzinach zapisałam na kartce listę marzeń, które chciałabym zrealizować przed 30-stką. Napisałam tam: „Rodzina, milion na koncie, własny dom”. Pierwsze marzenie już w drodze, drugie przez lata straciło na wartości (chociaż w sumie do 30-stki jeszcze 2 lata, może się uda), a trzecie… właśnie zrealizowałam! - mówiła niegdyś Aleksandra.

Aleksandrze i Tomaszowi serdecznie gratulujemy!

