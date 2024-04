Aleksandra Grysz niedawno pochwaliła się dużym ciążowym zdjęciem i zdradziła, że spodziewa się dziecka. Dziennikarka prowadzi kącik show biznesowy w "Pytaniu na śniadanie" i dość długo nie informowała o ciąży, ale teraz dumnie eksponuje ciążowe kształty i okazuje się, że tuż przed porodem Aleksandra Grysz spełniła swoje wielkie marzenie i kupiła dom!

Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki razem pracują w telewizji śniadaniowej, a prywatnie są parą. Ich rodzina już niebawem się powiększy, a dziennikarka pisze wprost, że zawsze marzyła o tym, aby przed 30-tką założyć własną rodzinę. Okazuje się, że to nie jedyne marzenie, które właśnie się spełnia, bo Aleksandra Grysz właśnie kupiła dom i swoim szczęściem pochwaliła się w mediach społecznościowych:

Dziennikarka nie ukrywa, że emocje są ogromne i nawet popłynęły łzy szczęścia, a teraz może już oficjalnie ogłosić:

Dziennikarka nie ukrywa też, że ostatnie trudne doświadczenia w jej życiu związane z utratą pierwszej ciąży sprawiły, że stała się odważniejsza i chętniej decyduje się na kroki, które przybliżają ją do spełniania marzeń:

