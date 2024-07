W ostatnich dniach paparazzi przyłapali Gwen Stefani w Los Angeles. Gwiazda jak zwykle wyglądała świetnie! Piosenkarka tego dnia miała na sobie bardzo modny dżinsowy kombinezon i efektowną kurtkę zdobioną motywem moro. Ten zestaw uzupełniła jedynie okularami przeciwsłonecznymi i botkami peep toe.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Gwen Stefani

Reklama

Udało się nam ustalić, że gwiazda miała na sobie buty własnego projektu. Jest to model marki Gx by Gwen Stefani i kosztują ok. 509 zł. Możecie je kupić m.in. w sklepie internetowym Zalando.pl