Grzegorz i Anna Bardowscy, którzy poznali się w programie "Rolnik szuka żony", zdradzili jak żyje im się razem po ślubie. Grzegorz na Facebooku zdobył się na bardzo szczerą wypowiedź o Ani. To, co napisał, rozczuli każdego! Jak Grzegorz czuje się jako świeżo upieczony mąż? I czego... żałuje?

Wiele osób patrzy na moją obrączkę i mówi "dobrze, po co masz mieć lepiej od nas". Gdybym wiedział, że po ślubie jest tak jak teraz to szukał bym Ani 10 lat temu :P Taka żona, to najlepsze co mnie w życiu spotkało ! :) - napisał Grzegorz.

Po czym napisał jeszcze o jednej ważnej rzeczy, którą zamierza się zająć w najbliższej przyszłości.

I nie wiem czy pozwolicie, ale postanowiliśmy z Anną prowadzić bloga rolniczego. Od czasu do czasu wrzucić jakiś nudny film związany z rolnictwem, albo zdjęcia z gospodarstwa, naszych wspólnych wyjazdów. Nie będzie wielkiego show, a my zostaniemy sobą. Póki co, pani Bardowska jest mega zainteresowana wszystkim co związane z pracą rolnika, a ja postaram się odpowiedzieć na pytania i tematy które ją interesują :) Jeżeli i Was będzie to interesować to zapraszamy : Tytanowy Farmer.

Jesteście ciekawi, co Grzegorz z Anią będą publikować? I czy Ania będzie dalej tak zafascynowana rolnictwem. My z pewnością będziemy was o tym informować! ;)

Są świeżo po ślubie, więc fascynacja w związku trwa!