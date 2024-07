1 z 6

Grzegorz Krychowiak zdradził, czy oświadczy się Celii Jaunat! W niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN" para opowiedziała o swoim życiu. Okazało się, że zakochani zostali ambasadorami luksusowych zegarków, a ich kariery wyraźnie się rozwijają. Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat są ze sobą związani już od kilku lat i co jakiś czas powraca pytanie o to, czy w końcu zdecydują się na ślub. W "Dzień Dobry TVN" modelka zdradziła, co myśli na ten temat. Okazuje się, że ona wyczekuje już pierścionka zaręczynowego:

To jest znakomite pytanie! Nie wiem, kiedy on się zdecyduje. Czekam cały czas!

A co na to sam zainteresowany, Grzegorz Krychowiak? Piłkarzowi nie spieszy się aż tak do ślubu. Mateusz Hładki zapytał go, czy rozglądał się już za pierścionkiem dla Celii:

Jeszcze nie. Jest na wszystko czas.

Czy Waszym zdaniem Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak pasują do siebie? Zobaczcie ich wspólne zdjęcia!

