Grzegorz Krychowiak przechodzi do Paris Saint-Germian! Od przyszłego sezonu polski zawodnik ma zmienić klub i pożegnać się z Sevillą, w której grał od dwóch lat. To już niemal pewne! Umowa ma zostać podpisana po zakończeniu Euro 2016. Według nieoficjalnych informacji "Super Expressu" to ma być rekordowy transfer. Grzegorz Krychowiak zostanie kupiony za rekordową kwotę... 45 milionów euro! Jak komentuje tę sumę Marek Jóźwiak, były piłkarz ligi francuskiej?

Reklama

To jest prestiż dla Grześka Krychowiaka i dla polskiej piłki!

Obejrzyjcie wideo!

Zobacz też: Wojciech Szczęsny zdradza, kiedy wróci do gry na Euro 2016. A przy okazji naśmiewa się z Grzegorza Krychowiaka!

Zobacz także

Grzegorz Krychowiak został przechodzi do Paris Saint-Germian!

Reklama

Kwota transfertu to 45 milionów euro!