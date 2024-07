Kilka dni temu w mediach zawrzało. Okazało się, że marka garniturów Bytom wykorzystała wizerunek Grzegorza Ciechowskiego do nowej kampanii reklamowej. Nie trzeba było długo czekać na falę krytyki ze strony członków zespołu Republika czy internautów. Najbardziej dostało się wdowie po artyście, Annie Skrobiszewskiej, której wszyscy zarzucają chęć wzbogacenia się kosztem zmarłego muzyka. Przypomnijmy: Ciechowski w kampanii znanej marki. Muzycy Republiki i internauci atakują wdowę po muzyku

Głos w sprawie zabrała również córka artysty ze związku z Małgorzatą Potocką, Weronika. Dziewczyna przyznaje, że nie miała wpływu na decyzję podjętą przez Skrobiszewską. Jest jej przykro, że tata może zacząć być kojarzony z reklamą, a nie muzyką, tak jak było do tej pory:

Mimo tego, że jestem córką, zostałam pominięta w podjęciu decyzji o użyciu wizerunku oraz nazwiska mojego Ojca w tej reklamie. Mówi się o deptaniu pamięci o Ciechowskim, kupczeniu jego wizerunkiem. Użycie jego wizerunku, nazwiska i renomy do reklamy to naruszenie mojego prawa do pamięci o Nim jako o artyście a nie celebrycie którym nigdy nie chciał być - pisze Weronika w liście do prezesa marki

Wdowa po Ciechowskim nie widzi w tym niczego złego. Uważa, że muzyk może być wielką inspiracją dla innych:

Grzegorz miał swój niepowtarzalny styl i wiele osób go kopiowało. Ubierał się jak chciał, sam wybierał rzeczy do sesji zdjęciowych, nie korzystał z usług stylistów. Choć nie interesował się raczej modą, to przywiązywał dużą wagę do swojego wizerunku scenicznego i dbał o to, aby jego ubranie stanowiło z muzyką którą wykonywał spójną całość. Kiedy firma BYTOM zwróciła się do mnie z chęcią stworzenia ubrań inspirowanych stylem Grzegorza, pomyślałam że jeśli spadkobiercy tak wielkich artystów, jak Cybulski czy Hłasko wyraziły zgodę, to pomysł musi być wart uwagi. Mój syn Bruno z niecierpliwością wyczekuje kolekcji, widzieliśmy już kilka modeli tych ubrań i są to rzeczy, w których młody mężczyzna będzie wyglądał świetnie - czytamy na stronie internatowej artysty