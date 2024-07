Od śmierci Grzegorza Ciechowskiego minęło już wiele lat, ale postać kultowego muzyka wciąż gości na łamach mediów. Niestety, nie ze względu na swoją ponadczasową twórczość, a przepychanki słowne między jego żoną i Małgorzatą Potocką, którą dla niej zostawił. Obie panie nie stroniły od mocnych wywiadów, nawzajem się oskarżając i obrażając. Przypomnijmy: Szok! Potocka sugerowała aborcję żonie Ciechowskiego?

Teraz o nazwisku Ciechowskiego znów jest głośno. Marka Bytom ogłosiła bowiem, że już w październiku swoją premierę będzie miała kolekcja garniturów inspirowana jego stylem. Wszystko w ramach projektu "Icons" - dwie poprzednie poświęcone były Zbigniewowi Cybulskiemu i Markowi Hłasce. W sieci pojawiło się już kilka archiwalnych zdjęć Grzegorza, które służą jako materiały reklamowe. To wywołało ogromne oburzenie wśród fanów muzyka i internautów, którzy wykorzystanie wizerunku zmarłego uważają za grubą przesadę. Sprawę ostro skomentował były gitarzysta Republiki.



Wizerunek Grzegorza w reklamie garniturów… Gdybym chciał być grzeczny powiedziałbym – niestosowne. Ale nie chcę być grzeczny więc nazywam to wprost – JEST TO SKANDAL !!!!!!!! Chciałbym być dobrze zrozumiany. Po prostu nie podoba mi się to, co się wydarzyło. Będę się strasznie kiepsko czuł widząc zdjęcie Grzegorza w centrach handlowych w innym kontekście niż jego działalność artystyczna. Człowiek idący artystycznie zawsze, w pewnym sensie, pod prąd, dziś staje się wprost częścią komercji. Zadałem sobie pytanie: co odpowiem kiedyś dziennikarzowi na pytanie o piosenkę „Mamona”. Czy spadkobiercy zdają sobie sprawę z tego, że w pewnym sensie, bezczeszczą pamięć po Grzegorzu. Bo jak się ma przekaz wynikający z tekstu piosenki „Mamona” do reklamy garniturów z Bytomia? Nikt nie miał moralnego prawa sprzedawać Grzegorza. Bo to nie jest sprzedanie jego wizerunku, to sprzedanie wszystkiego co było nim i z nim było związane. Takie jest moje zdanie, czy to się komuś podoba czy nie. „Pecunia non olet” - napisał na Facebooku wściekły Zbigniew Krzywański.