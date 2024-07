Pierwsza książka Marty Grycan okazała się sukcesem, dlatego bizneswoman postanowiła pójść za ciosem i wydała kolejną. Wczoraj swoją premierę w jednej z warszawskich restauracji miała publikacja "Moje Dolce Vita". W ten sposób Grycan zrobiła ukłon w kierunku kuchni włoskiej i tradycyjnie pokazała jak ważną rolę odgrywa ona w życiu jej rodziny.

Reklama

Na konferencji prasowej, na której obecna była nasza ekipa, zapytaliśmy Martę o to, czy planuje kolejne książki. Zapewniła, że to dopiero początek zabawy z literaturą i show-biznesem.

- Dopiero się rozkręcam! W swoich książkach promuję zdrowe piękno, nie koloryzuję, zachęcam do bycia sobą, naturalność jest najważniejsza - powiedziała Marta w rozmowie z AfterParty.pl.

Reklama

Czy to oznacza, że w tym roku do dwóch książek wkrótce dołączą kolejne części kulinarnych poradników? Zanim doczekamy się odpowiedzi na to pytanie, zobaczcie jak Marta razem ze swoją rodziną promowała wczoraj książkę: