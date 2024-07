Każda z największych stacji telewizyjnych pragnie mieć u siebie największe gwiazdy. Dlatego też często zdarzają się zaskakujące transfery najlepszych prezenterów. Niektóre jednak propozycje wydają się nie być ciekawe dla danej gwiazdy. Przypomnijmy: TVP chciało podkupić Szulim do "The Voice". Dostała lepsze warunki niż w TVN

Chyba nikt nie wyobraża sobie telewizyjnej Dwójki bez Grażyny Torbickiej, która od ponad 25 lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd stacji. Dziennikarka prowadzi prawie każdą imprezę kulturalną, a jej program "Kocham kino" wciąż cieszy się dużą widownią. Gwiazda w rozmowie z "Grazią" przyznała, że miała ofertę przejścia do TVN na samym początku, jednak odrzuciła ją, ponieważ brakowało jej tam... kultury:

Prezes Mariusz Walter, tworząc stację TVN, zaproponował mi współpracę. Nie zdecydowałam się wtedy na zmianę pracy, bo byłam po dwuletnim pobycie we Włoszech. Miałam okazję być tam na stażu w telewizji RAI i w telewizji komercyjnej. Poznałam zasady, jakimi rządzą się stacje komercyjne i wiedziałam, że na programy zajmujące się kulturą nie ma tam dużo miejsca, gdy tymczasem w TVP 2 kultura wciąż była priorytetowa. No i zostałam. Dziś magazyn filmowy Kocham Kino ma już 18 lat, też stale go zmieniamy i walczymy o naszych stałych widzów, których mamy ponad 300 tysięcy - mówi Torbicka