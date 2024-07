Grażyna Torbicka jest prawdziwą ikoną stylu. Za każdym razem wiele zachwytu wzbudzają kreacje dziennikarki, w których pojawia się na galach, pokazach mody czy filmowych premierach. Zawsze pochodzą one od najlepszych polskich projektantów i skomponowane są z perfekcyjnie dobranymi dodatkami.

Ostatnio Torbicka udzieliła pierwszego od dłuższego czasu wywiadu, który znalazł się w urodzinowym numerze magazynu "Party". Dziennikarka postanowiła zażartować sobie ze swojego wyglądu i z tego, że wszyscy sądzą, że zawsze wygląda jak hollywoodzka gwiazda.

- Widzowie znają mnie z oficjalnych gali, na których zawsze występuję w długich wieczorowych sukniach. I dlatego, gdy idę na spacer z moim psem do lasu, zakładam... cekinowe spodnie. Do uszu przypinam specjalne na tę okazję klipsy. Są długie i błyszczą w promieniach słońca (śmiech) - mówi Torbicka. W szpilkach po lesie chodzi się bardzo ciężko. Żeby się nie przewrócić, wybieram koturny. I idę. Z idealną fryzurą i pełnym makijażem. Grzybiarze już z daleka widzą, że to Torbicka kroczy leśną ścieżką jak po czerwonym dywanie. Muszę dbać o swój wizerunek! Bo gdyby ludzie spotkali mnie w kurtce puchówce, tenisówkach i czapce z daszkiem, czuliby się zawiedzeni. A mówiąc serio: dres i szlafrok to stroje, które nadają się tylko do noszenia po domu - dodaje.