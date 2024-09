Rzadko tyle mówi się o koncertach, które się nie odbyły. 7 września Smolasty miał wystąpić na Dniach Konstantynowa Łódzkiego. 10 minut przed planowaną imprezą okazało się, że gwiazdor nie pojawi się na scenie. Organizatorzy wydali oświadczenie, a zgromadzeni mocno skrytykowali wokalistę. Artysta ostatnio nie ma dobrej prasy. Niedawno publicznie uderzył w swojego menadżera w trakcie koncertu w Nysie, na który się spóźnił i był wyraźnie zmęczony. W najbliższą sobotę ma zaplanowane kolejne dwie imprezy. Właśnie dowiedzieliśmy się, że trafił do szpitala.

Smolasty trafił do szpitala

W miniony weekend Smolasty kolejny raz rozwścieczył fanów. Wokalista nie dotarł na koncert w Konstantynowie Łódzkim podczas święta miasta. Miał być główną gwiazdą wieczoru. Przed nim wystąpili Oskar Cyms oraz Sylwia Grzeszczak. O odwołaniu imprezy publiczność dowiedziała się 10 minut przed rozpoczęciem.

Wygląda na to, że artysta nie jest w dobrej formie. W poniedziałek, 9 września opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Do fotografii dodał krótki wpis, w którym dał jasno do zrozumienia, że swoje zdrowie stawia wyżej niż karierę.

Życie>kariera. Dzięki za szczerą troskę. Do zobaczenia wkrótce, może… – napisał na Instagramie.

Tym razem jednak Smolasty może liczyć na wsparcie fanów, którzy zaczęli martwić się o jego zdrowie. Wiele osób podkreśliło w komentarzach, że nie można wymagać od wokalisty, by występował, skoro jego organizm odmawia posłuszeństwa.

Niech wam wszystkim hejtującym będzie wstyd! Takie obelgi pisać, to się w głowie nie mieści. On też jest człowiekiem, a nie maszyną do zabawiania ludzi. Zdrowie ma się tylko jedno. PS. Zdrowia, byku!

Mnie to boli, że nikt się nie przejmuje jego zdrowiem, tylko wymaga, by grał, a reszta się nie liczy, dziwne to społeczeństwo, zero serca.

Zdrowie jest najważniejsze, jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Dużo zdrówka, Smoluchu nasz, team Smolasty wspiera całym serce. Wypoczywaj!

Warto przypomnieć, że artysta mógł ostatnio usłyszeć sporo gorzkich słów pod swoim adresem. Pod koniec sierpnia Smolasty nagle przerwał koncert i zwyzywał menadżera. Później opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za nieprofesjonalne zachowanie. Przyznał, że jest wymęczony trasą koncertową.

W najbliższą sobotę Smolasty ma zaplanowane dwa koncerty – w Niemczy i Środzie Śląskiej. Biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia o zdrowiu artysty, możemy podejrzewać, że nie pojawi się na scenach w wymienionych miejscowościach.

