Ryan Gosling, Chris Hemsworth, Matt Bomer, Ian Somerhalder - oni mogli zagrać Christiana Greya w ekranizacji słynnej książki "Pięćdziesiąt twarzy Greya". O rolę w tym filmie walczyło wielu aktorów, bo od początku było wiadomo, że ekranizacja okaże się wielkim hitem. Było jednak też kilku aktorów, którzy dostali propozycję od producentów, ale ostatecznie zrezygnowali z tej roli! Kto taki? Ryan Gosling i Charlie Hunnam!

Aktorzy, którzy mogli zagrać Christiana Greya w filmie Pięćdziesiąt twarzy Greya!

Jako pierwszy propozycję dostał Gosling, ale szybko ją odrzucił. Na castingu według producentów najlepiej spisał się znany z serialu "Synowie Anarchii" Charlie Hunnam i to on otrzymał rolę Christiana Greya. Niestety, szybko okazało się, że fanki książki E.L. James nie widzą aktora w tej roli i ostro sprzeciwiły się temu, żeby to właśnie Charlie zagrał Greya. Aktor dostawał nawet pogróżki i musiał wynająć ochronę po tym, jak ogłoszono, że to on zagra Christiana, dlatego ostatecznie wycofał się z tego filmu i na jego miejsce wskoczył Jamie Dornan. Czy to był dobry wybór? Zobaczcie w naszej galerii, kto miał szansę otrzymać rolę w filmie "Pięćdziesiąt twarzy Greya"!

