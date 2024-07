1 z 9

Jamie Dornan i Dakota Johnson na premierze "Ciemniejszej strony Greya". Aktorzy, którzy w filmie na podstawie książki E.L. James, zagrali głównych bohaterów już od kilku dni podróżują i promują swój nowy film. Najpierw para pojawiła się w Los Angeles, później w Hamburgu, Madrycie, a na koniec pojechali do Londynu, gdzie zjawiło się mnóstwo ich fanów! Film miał swoją światową premierę 7 lutego, a w polskich kinach można było go oglądać od 10 lutego, ale prawdziwy rekord oglądalności filmu padnie z pewnością w Walentynki, gdy wiele zakochanych par wybierze właśnie ten film na swój romantyczny wieczór we dwoje.

ZOBACZ: Trzy NOWE sceny z "Ciemniejszej strony Greya"! Zobacz Christiana i Anastasię na kolacji i balu!

Premiera Ciemniejszej strony Greya w Londynie - Jamie Dornan i Dakota Johnson

Jak podczas premiery w Londynie prezentowała się Dakota Johnson, która w filmie gra główną bohaterkę - Anastasię Steele? Tym razem aktorka wybrała tiulową suknię w kolorze kości słoniowej projektu Alexander McQueen. Przypominamy, że na poprzednich premierach Dakota miała na sobie suknie m.in. z domu mody Valentino czy Gucci. Gwiazda pozowała do zdjęć u boku Jamie Dornana, który w filmie wciela się w postać mrocznego Christiana Greya. Aktor postawił na klasyczny szary garnitur i na czerwonym dywanie chętnie obejmował Dakotę. Czy w ten sposób aktor chciał uciąć plotki na temat ich rzekomej niechęci do siebie? Mówi się, że Dakota i Jamie nie przepadają za sobą i tylko w blasku fleszy uśmiechają się do siebie, ile w tych plotkach jest prawdy? Dakota i Jamie twierdzą, że bardzo się szanują i ufają sobie. Zobaczcie ich zdjęcia z londyńskiej premiery "Ciemniejszej strony Greya"!

ZOBACZ: 7 hoteli, w których poczujesz się jak Anastazja z filmu „Ciemniejsza strona Greya”