W życiu Edyty Górniak zaszły wielkie zmiany. Swoją premierę miał wczoraj najnowszy singiel artystki - "Your High", który zapowiada ósmy album artystki. Z tego powodu gwiazda gościła dziś w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o swojej piosence oraz teledysku do niej. Niestety, Kinga Rusin odeszła od tematu muzyki, co trochę rozzłościło diwę. Przypomnijmy: DDTVN: Rusin chciała wyciągnąć od Górniak za dużo. Reakcja diwy bezcenna

Artystka ma jednak wiele powodów do radości. Jej utwór już jest hitem w internecie. Ponadto gwiazda, po 10 latach niezależności muzycznej, podpisała także kontrakt płytowy z wytwórnią Universal Music Poland. Co więcej, Edyta postanowiła zmienić fryzurę, czym zaskoczyła swoich fanów. Zdecydowała się bowiem na odważne wygolenie boku, co dodało jej charakteru. Odmieniona artystka po wyjściu ze studia została otoczona wianuszkiem fanów, dla których jak zawsze poświęciła wiele czasu.

Czekacie na nowy album Górniak? Tak Edyta zaprezentowała się w DDTVN: